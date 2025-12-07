Llardecans estrena la sala polivalente reformada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde de Llardecans, Xavier Mor, y la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, inauguraron ayer la reforma de la Sala de Baile Polivalente, un espacio clave para la dinamización social, cultural y lúdica de la localidad. Los trabajos han tenido un presupuesto de 260.000 euros, la mayor parte del cual ha sido cubierto con cargo al PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya). Las obras han incluido varias actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la sustitución de la cubierta de amianto por otra con claraboyas que permiten la entrada de luz natural.

El edificio también cuenta con un sistema de aerotermia para la mejora de la climatización y que reduce el consumo eléctrico. El inmueble reformado, que conserva la pared de piedra de la fachada y las lonjas del primer piso, dispone de placas solares.