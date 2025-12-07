Mejoras en los equipamientos deportivos municipales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sort ha finalizado varias actuaciones de mejora en espacios deportivos. En el barrio de la Solana ha completado el acondicionamiento de la pista deportiva con la instalación de porterías y canastas de baloncesto, así como la señalización del suelo para la práctica de fútbol sala, baloncesto y balonmano. En el entorno del polideportivo Els Til·lers también se ha pintado la señalización de la pista exterior, instalado una portería nueva, reparado las cestas y se ha incorporado una mesa de ping-pong. En el campo de regatas Aigüerola se ha mejorado la iluminación para garantizar la seguridad de los palistas que entrenan por las tardes en invierno.