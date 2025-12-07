Vilaller muestra su punto de desinfección animal

El punto de desinfección de Vilaller. - AJUNTAMENT DE VILALLER

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vilaller orgamizó ayer un acto para presentar el nuevo punto de desinfección de vehículos de transporte animal de la localidad, la primera infraestructura de uso público de este tipo que se instala en las comarcas del Alt Pirineu i Aran.

En la sesión, a la que asistieron una decena de personas, se mostró el funcionamiento de las instalaciones, así como los protocolos para garantizar la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad.

El punto de desinfección ha sido cofinanciado, al 50%, por la consellería de Agricultura de la Generalitat y por el consistorio.

El centro incorpora un sistema informático que permite a los usuarios gestionar el servicio con una tarjeta identificativa y obtener el certificado oficial de desinfección de manera automática una vez han finalizado la utilización.