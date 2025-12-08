Gósol vota dejar Lleida y pedir el cambio a Barcelona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 88 vecinos de Gósol, único municipio del Berguedà dentro de la provincia de Lleida, respaldaron la iniciativa del ayuntamiento para solicitar el cambio de demarcación e integrarse en la de Barcelona. En la consulta popular celebrada ayer entre las 10.00 y las 14.00 horas participaron un centenar de vecinos, poco más de la mitad de los que estaban convocados a las urnas. Doce votaron 'no' y no hubo ninguno en la opción no sabe/no contesta.

El alcalde, Rafael López, remarcó que este resultado “permite vehicular una demanda de la localidad de hace años por lo que “nos pondremos a trabajar para que la voluntad del pueblo se haga realidad”. El próximo paso es pedir un informe favorable al cambio de provincia a las diputaciones del Lleida y Barcelona, el consell del Berguedà y la Generalitat. El ayuntamiento debe remitir los resultados de la consulta. Vecinos consultados indicaron que pertenecer a Barcelona permitirá contar con más ayudas y facilitará gestiones y tramitaciones. El presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, aseguró ayer en un mensaje en X que respetará la decisión de Gósol “como no podría ser de otra manera” y que tendrá el respaldo pertinente. El cambio de provincia también lo ha de aprobar el congreso de los Diputados, por lo que el traspaso no llegará hasta bien pasados los dos años. Gósol y Lleida habían tenido relación histórica y geográfica, especialmente entre el municipio del Berguedà y el Alt Urgell o el Solsonès, hasta la llegada del tren a mediados de siglo XIX, que cambió la dinámica.