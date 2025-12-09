El consultorio incorporará servicios de ‘fisio’ y nutrición

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El departamento de Salud de la Generalitat ampliará la cobertura sanitaria del consultorio médico de Tuixent. Esta medida permitirá que el centro, recién ampliado, disponga de consultas periódicas de diferentes especialidades, tales como un referente en bienestar emocional, un dietista-nutricionista y un fisioterapeuta. La medida llega tras la aprobación por parte de la comisión de Salud del Parlament de Catalunya de una propuesta de resolución presentada por Junts.

La alcaldesa, Marta Poch, ha explicado que el equipamiento médico ya está ofreciendo el servicio de especialistas desde hace dos meses, pero son privados. Actualmente, los vecinos disponen de servicios de podología, nutricionista y psicología. La edil destacó la necesidad que estas visitas sean públicas, si bien apuntó que no descartan mantener los especialistas privados “para complementar” los del sistema público. Queda pendiente estudiar la periodicidad de las consultas, que podrían ser mensuales, o una vez cada quince días. “Tras dos meses de prueba, las nuevas especialidades han sido un éxito y hemos podido demostrar que hay una necesidad no cubierta”, añadió.

Cuatro meses

Poch indicó que el Govern dispone de 4 meses para aplicar la mejora. “Esperamos consolidar el nuevo sistema de especialidades de cara a la primavera porque queda demostrada la necesidad de acercar los servicios a nuestros vecinos, sobre todo, si queremos apostar por la repoblación de nuestros pueblos”, apuntó.

La propuesta también contempla reuniones de seguimiento entre el Institut Català de la Salut, el equipo de Atención Primaria y los dos ayuntamientos implicados, que son los de Josa i Tuixén y la Vansa i Fórnols. La atención médica en el valle queda cubierta con dos consultorios locales, el de Tuixent y el de Sorribes.