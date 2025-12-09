El Pirineo cierra el puente festivo con 56.000 forfaits vendidos y un impacto de 15 millones

Ha sido uno de los mejores arranques de la temporada de esquí, con alrededor de 150 kilómetros esquiables y espesores de hasta 60 y 75 centímetros de nieve. Muy al contrario del año pasado, cuando las pistas pudieron abrir solo para actividades recreativas por falta de nieve, el puente de la Purísima de este 2025 se cerró ayer tras haber despachado unos 56.000 forfaits y con un volumen de negocio de alrededor de 15 millones de euros.

Estas cifras llevan al sector a pensar en que la campaña de Navidad será también de “muy buenas”, en palabras de Enric Serra, director de negocio de Ferrocarrils de la Generalitat. El vicepresidente del patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, apuntó al buen tiempo y la calidad de la nieve como aliados para estos resultados y explicó que la ocupación media en los establecimientos por el puente ha sido del 80%, con puntas del 95% a pie de pistas. Las casas de turismo rural han estado ocupadas en un 85%, añadió.

Serrano afirmó que los resultados del puente son “un impulso importante para el conjunto del sector turístico y nos sitúan en una buena posición para consolidar los 1,4 millones de forfaites vendidos durante el conjunto de la temporada, que es el objetivo que nos hemos marcado por esta campaña de esquí”. En cuanto al perfil de los visitantes, destacó la afluencia de turistas catalanes, así como otros puntos del Estado como Madrid o el País Vasco. También remarzó la afluencia de turistas franceses que, si bien no celebran este puente, viajaron a Lleida atraídos por la oferta de nieve.

La estación aranesa de Baqueira Beret, que ha abierto 80 pistas, 36 remontes y 120 kilómetros esquiables, sumó entre el viernes y ayer 45.000 forfaits. Solo el domingo fueron 16.000 esquiadores.

A su vez, las pistas leridanas de Ferrocarrils (FGC) sumaron más de 10.000 visitantes: 4.000 Boí Taüll (que estrenó la oferta hivernal de la tirolina), otros 4.000 Port Ainé y otros 2.500 Espot esquí.

Oferta complementaria

La oferta de nieve se ha visto complementada con la de restauración y también con una creciente variedad de ferias vinculadas con la Navidad en municipios alejados de las pistas de esquí como Àger. También las ferias de aceite han atraído a Lleida a miles de personas durante el largo fin de semana (ver página 15).