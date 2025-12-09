Operación retorno con largas retenciones en el Alt Urgell y la Noguera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alt Urgell y la Noguera fueron las dos comarcas leridanas que ayer registraron retenciones con motivo de la operación retorno del Puente de la Purísima. Una de las carreteras más transitadas fue la C-14 con retenciones en Organyà —hasta ocho kilómetros—, Ribera d'Urgellet, Oliana, Ponts y Oliola, según informó el Servei Català de Trànsit. También hubo retenciones en la N-145 a la salida de Andorra hacia La Seu d'Urgell y en la N-260 en el Alt Urgell y la Cerdanya. Otra de las vías que registró un elevado volumen de tráfico fue la A-2 hacia Barcelona aunque las retenciones se produjeron en las comarcas de Barcelona en puntos como Jorba, El Bruc o Collbató. Entre estas dos localidades hubo varios siniestros.

Ninguna víctima mortal

Hasta las 20.00 horas de ayer no se había registrado ninguna víctima mortal en la red viaria interurbana durante todo el periodo festivo en Catalunya. En cuanto a la movilidad, hasta las 20.00 horas regresaron al área metropolitana de Barcelona un total del 195.468 vehículos, un 78,2% de los 250.000 previstos.

Por otra parte, entre el domingo por la noche y ayer por la tarde se registraron varios siniestros. Dos personas resultaron heridas a las 21.06 horas del domingo en un atropello en la plaza Vell Pla de Guissona. A las 8.00 horas de ayer el conductor de un turismo resultó herido ayer por la mañana en Ponts al volcar su vehículo. El afectado solicitó el alta voluntaria. Posteriormente, hubo sendos ciclistas heridos en Ivars d’Urgell y Rosselló. A las 11.58 horas un coche volcó en la C-13 en Camarasa. El conductor resultó herido en una pierna. Por la tarde, hubo una colisión sin heridos en la C-14 en Ponts.