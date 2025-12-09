Una feria muy concurrida despacha 4.800 litros de aceite de oliva

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Belianes vendió ayer unos 4.800 litros de aceite de oliva en la 28 edición de su Festa de l’Oli y la 22 Fira de Productes de la Vall del Corb. El certamen, que estuvo muy concurrido, reunió una treintena de paradas, entre las que media docena eran productores de aceite del municipio y de la Vall del Corb.

La alcaldesa, Carme Culleré, hizo una valoración muy positiva: “Todas las actividades han estado muy visitadas”.