Una feria muy concurrida despacha 4.800 litros de aceite de oliva

La alcaldesa hizo una valoración muy positiva: “Todas las actividades han estado muy visitadas”.

Belianes vendió ayer unos 4.800 litros de aceite de oliva en la 28 edición de su Festa de l’Oli y la 22 Fira de Productes de la Vall del Corb. El certamen, que estuvo muy concurrido, reunió una treintena de paradas, entre las que media docena eran productores de aceite del municipio y de la Vall del Corb. 

La alcaldesa, Carme Culleré, hizo una valoración muy positiva: “Todas las actividades han estado muy visitadas”.

