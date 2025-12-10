SEGRE
Salut

El DOGC publica l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris i residencials des d'avui i estableix excepcions

Alumnado voluntario replanta árboles en el Canal d’Urgell

Los alumnos participaron activamente en la jornada. - A.VILANOVA

Los alumnos participaron activamente en la jornada. - A.VILANOVA

Publicado por
Joan Gómez

Creado:

Actualizado:

Un grupo de alumnos voluntarios de la escuela de Vilanova ha participado en la replantación de dieciocho árboles en la tercera acequia del Canal d’Urgell, en el tramo que cruza el término municipal. La actuación, enmarcada en el Día del Voluntariado, quiere recuperar este paisaje característico y reforzar los valores de implicación cívica entre los más jóvenes. Participó también la entidad Canal Viu, responsable del mantenimiento de la vegetación y la fauna del canal y de la divulgación ambiental en las escuelas, y la asociación Guineu del Pla, que asumirá el mantenimiento y riego de los árboles. La acción la ha impulsado la concejalía de Transición Energética.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking