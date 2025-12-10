Alumnado voluntario replanta árboles en el Canal d’Urgell

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Un grupo de alumnos voluntarios de la escuela de Vilanova ha participado en la replantación de dieciocho árboles en la tercera acequia del Canal d’Urgell, en el tramo que cruza el término municipal. La actuación, enmarcada en el Día del Voluntariado, quiere recuperar este paisaje característico y reforzar los valores de implicación cívica entre los más jóvenes. Participó también la entidad Canal Viu, responsable del mantenimiento de la vegetación y la fauna del canal y de la divulgación ambiental en las escuelas, y la asociación Guineu del Pla, que asumirá el mantenimiento y riego de los árboles. La acción la ha impulsado la concejalía de Transición Energética.