Entidades y ayuntamientos llevan al TSJC la planta de biogás de La Sentiu

Municipios, entidades y colectivos vecinales presentaron ayer las acciones judiciales iniciadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Plan Especial Urbanístico Autónomo que autoriza la planta de biogás que Sentiu Bioenergy SL promueve en La Sentiu de Sió. Vecinos afectados y las entidades Pobles Vius, Assemblea Pagesa, Ergell e Ipcena han formalizado una demanda con el apoyo de una campaña de micromecenazgo en Goteo.org, que ya ha recaudado más de 21.000 euros. Por su parte, los ayuntamientos de Bellcaire d’Urgell, Tornabous, Bellpuig y Les Borges Blanques se han sumado con su propio recurso.

El contencioso se fundamenta en la defensa de los principios de planificación territorial, proximidad energética, transparencia y buen gobierno. Los recurrentes aprecian falta de análisis de alternativas, la vulneración de la Ley de Espacios Agrarios y afectación ambiental a zonas protegidas con especies en peligro, como el sisón. Los contrarios a la planta alegan incumplimientos urbanísticos, ambientales y sanitarios. Advierten que la planta “pone en riesgo la bioseguridad ganadera” en un contexto crítico por la peste porcina africana, la dermatosis nodular bovina y la gripe aviar.

El abogado de Pobles Vius, Eduard de Ribot, aseguró que el proceso administrativo seguido es “absolutamente irregular” y que el aval de la Comisión de Territorio al plan urbanístico es contrario a derecho. Apuntó que la planta es una industria que no respeta las distancias de bioseguridad respecto una explotación bovina situada a 460 metros y a menos de 300 del camino de acceso. De Ribot añadió que el proyecto habría eludido su clasificación como suelo industrial al calificarse como “servicio técnico” para evitar modificar el POUM de La Sentiu.

Por su parte, el alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Montfort, alertó que la planta “perjudica la salud y la seguridad de las personas, así como la preservación del territorio, que es nuestra riqueza”. Reclamó al ayuntamiento de La Sentiu que no otorgue la licencia de obras y afirmó que no existe un problema real de gestión de purines que justifique el proyecto.

Los promotores replican que el proyecto cumple la normativa

La empresa promotora de la planta de biogás de La Sentiu de Sió, Sentiu Bioenergy SL (filial del grupo danés CIP), defendió que el proyecto “ha seguido escrupulosamente toda la legalidad y normativa aplicable” durante su tramitación e insistió en que ya dispone de contratos firmados con más de 350 ganaderos locales. La compañía expresó su “plena confianza” en los procesos administrativos y en la solidez de todos los permisos obtenidos para desarrollar una instalación que, subraya, contribuirá a la gestión sostenible de los purines y a la viabilidad de la industria ganadera en la comarca. Añadió que la planta tiene “todas las garantías urbanísticas, ambientales y sanitarias” y será construida con tecnología de última generación, utilizada con éxito en otros proyectos europeos. Sentiu Bioenergy reivindicó que el biogás representa una alternativa renovable y necesaria.