FGC cierra el telesilla Jet Cim de Port Ainé tras detectar una avería

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Técnicos de FGC detectaron ayer una avería en el telesilla Jet Cim de la estación de esquí de Port Ainé, por lo que la empresa pública decidió cerrarlo temporalmente por motivos de seguridad. El remonte, considerado el principal de la estación, conecta la zona del Hotel con la cima del Pic de l’Orri. Según fuentes de FGC, los equipos técnicos están evaluando la incidencia para determinar el alcance de la avería y proceder a la reparación lo antes posible. El objetivo, subrayan, es garantizar las máximas condiciones de seguridad antes de reabrir el servicio.

La compañía aseguró que los usuarios del complejo invernal no se verán afectados de forma significativa, ya que se mantendrá operativo el telesilla Pic de l’Orri. Este se utiliza cuando el Jet Cim no está operativo. Es de tres plazas y parte desde el mismo punto que el Jet Cim, aunque su recorrido finaliza algo más abajo. Su capacidad de transporte es de unos 1.600 esquiadores por hora, con un tiempo de viaje aproximado de 13,6 minutos, en los que salva un desnivel de 389 metros.

Por su parte, el telesilla Jet Cim, el único desembragable de la estación, cuenta con sillas de seis plazas y llega hasta la cima del Pic de l’Orri tras superar un desnivel de 455 metros en apenas 7,2 minutos. Su capacidad de transporte es de unos 2.900 esquiadores por hora.