Gala de Vestits de Paper con talento de Oporto

Publicado por J.GM. Creado: Actualizado:

La 61 edición del Concurso de Vestits de Paper de Mollerussa reunirá el sábado a un total de 58 participantes procedentes de distintos puntos de la geografía española, como Zaragoza o el País Vasco, así como de diversas comarcas catalanas como el Baix Ebre, el Montsià, el Penedès o el Vallès Occidental, entre otras. Este año el certamen refuerza además su dimensión internacional con la participación de una modista de Oporto (Portugal), que se suma a las ya habituales de Amposta con la voluntad de consolidar la alianza entre las tres localidades para impulsar la candidatura del concurs como a patrimonio inmaterial de la Unesco.

El concurso se articula en tres categorías: Moda Actual, con 25 participantes; Fantasía, con 17; y Época, con 16 vestidos a concurso. A ellas se suma el premio Emergent’s, que desde hace seis años impulsa el talento joven y que en esta edición cuenta con 6 trajes confeccionados por creadores menores de 30 años, reforzando la apuesta del certamen por incentivar la entrada de nuevas generaciones en el mundo del diseño y la artesanía del papel.

La gala volverá a estar conducida por la periodista y presentadora de 3Cat, Ariadna Oltra, junto con la actuación del Mac Lluc. Uno de los momentos destacados de la noche será la exhibición de un conjunto masculino formado por parka, pantalón y camisa cedido por la firma invitada de este año, Batech, que fusiona ingeniería y téxtil. Las piezas han sido reproducidas íntegramente en papel para la ocasión por la modista de Alguaire Carme Solà, en una demostración del potencial creativo de este material.

El concurso repartirá 13.000 euros en premios, que se distribuirán entre los diseñadores ganadores de las tres categorías principales. Los vestidos premiados pasarán a formar parte de la colección permanente del museo, lo que garantiza su preservación como piezas artísticas y patrimoniales y refuerza el papel del certamen como escaparate de creación y, al mismo tiempo, espacio de conservación. Junto a los galardones de cada categoría, se entregarán durante la velada otros premios como el Didal d’Or, que destaca la trayectoria de una persona vinculada al evento, o la Agulla d’Or de la Lluna de Drap, que premiará el mejor trabajo artesano. También habrá un premio Emergent’s, destinado a creadores menores de 30 años.