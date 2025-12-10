Presentan una guía pionera de orientación e inserción laboral

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El consell comarcal ha presentado la nueva Guía de Servicios de Orientación e Inserción laboral del Pla d’Urgell, un recurso elaborado de forma colaborativa entre el propio ente comarcal y diversas entidades del tercer sector como Acudam, Aspid, Cruz Roja, Fundación Once y Talma. El presidente del consell, Carles Palau, explicó que la guía nace tras detectar que personas que buscan trabajo a menudo no saben a qué puerta llamar. Asimismo, han constatado que los propios profesionales no disponían en muchos casos de toda la información necesaria para derivar a estas personas al recurso más adecuado.