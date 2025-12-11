Acuerdan dar pausa a la modernización del Canal d’Urgell para ganar adhesiones

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La dirección de la comunidad de regantes del Canal d’Urgell y la Generalitat acordaron ayer dar pausa a la modernización del regadío. Esto supone aplazar la votación prevista para el día 21 y abrir una nueva fase de negociación para obtener adhesiones a un proyecto que han rechazado 6 de las 7 colectividades que lo han votado.

Pausa a la modernización del Canal d'Urgell. Este es el acuerdo que alcanzaron ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y miembros de la junta de la comunidad de regantes en el transcurso de una reunión en Mollerussa. Esto supone aplazar la votación prevista para el día 21, algo que deberá ratificarse en un pleno la próxima semana. Ambas partes buscan así ganar tiempo para negociar cambios en la propuesta actual y ganar adhesiones a un proyecto que ha chocado con el rechazo de seis de las siere colectividades que lo han votado.

Este es el segundo aplazamiento que se plantea en la votación sobre la modernización, prevista inicialmente para octubre y después para el día 21 de este mes. Por ahora no tiene nueva fecha, pero el presidente de la Comunitat General de Regants, Amadeu Ros, expresó su deseo de que la pausa no se alargue demasiado y se retome “a finales de enero o principios de febrero”. Sin embargo, reconoció que el calendario dependerá tanto del trabajo técnico como de las negociaciones políticas y presupuestarias. Por su parte, algunas colectividades de regantes mantenían ayer las votaciones previstas sobre la modernización, mientras que otras decidirán si las aplazan.

En la reunión en Mollerussa, el conseller explicó que se crearán grupos de trabajo, se fijará un nuevo calendario y se estudiarán propuestas para ofrecer a los regantes distintas opciones de transformación. Sobre el aumento de los fondos públicos para la modernización que esperan los regantes y pide el Parlament, Ordeig pidió prudencia y evitó concretar cifras. Explicó que el aplazamiento abre “una nueva fase” para analizar hasta qué punto se pueden ampliar, modificar o explicar mejor los recursos disponibles, pero rechazó convertir el debate en una “negociación pública” de números. “Esl proyecto más importante del territorio de los próximos 50 años”, subrayó. Por su parte, Ros advirtió que “no puede existir una batalla entre el ‘no’ y el ‘sí’. La gente que quiere modernizar debe poder hacerlo cuanto antes, y a los que no, les ayudaremos desde la oficina del regante. Al final, acabarán convenciéndose”, dijo.