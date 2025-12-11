Asalta a un menor para robarle un patinete eléctrico y dejarlo en un restaurante de Tàrrega como fianza de una consumición

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Asaltar a un menor en Anglesola para robarle un patinete eléctrico y dejarlo en un restaurante de Tàrrega como fianza de una consumición. Esto es lo que supuestamente hizo un joven de 19 años que el pasado domingo fue detenido por los Mossos d'Esquadra en la capital del Urgell. También le acusan de asaltar a punta de navaja a tres menores para robarles una cartera. Fue arrestado como presunto autor dos delitos de robo con violencia e intimidación.

El arresto es el resultado de una investigación después de que los Mossos tuvieran conocimiento de un robo con violencia cometido en la calle del Carme de Tàrrega. Alrededor de la 1.00 horas de la madrugada del pasado sábado un joven amenazó con una navaja a tres menores y le robó la cartera a uno de ellos.

Las pesquisas, con la colaboración de la Policía Local de la capital del Urgell, permitieron identificar al presunto autor del robo, que fue localizado y detenido a las 20.55 horas del domingo en la calle Segle XX. Además, se da la circunstancia de que la tarde del mismo día 7 se recuperó, en un local de restauración ubicado en la calle Sant Pelegrí, un patinete eléctrico que constaba como sustraído el pasado 26 de noviembre en Anglesola.

En este caso un individuo, que los investigadores identificaron como el hombre detenido el domingo, sustrajo un patinete eléctrico a un menor y, días después, le dejó como fianza para pagar una consumición en el establecimiento. El detenido, con antecedentes, pasó el martes a disposición judicial frente al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.