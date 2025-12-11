Nueva biblioteca a primeros de 2026

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las nuevas instalaciones de la biblioteca de Alpicat abrirán al público en el primer trimestre de 2026. Esta es la previsión del ayuntamiento, según el alcalde, Joan Gilart. La remodelación del edificio que la acoge comenzó hace más de un año y ha comportado una inversión de cerca de 2 millones de euros, un millón aportado por la Generalitat y el resto de las arcas municipales. Para contar con una biblioteca más grande se está rehabilitando el edificio de las antiguas escuelas, ya que se ha quedado pequeño. El equipamiento tendrá 1.150 m2. Contará con un espacio polivalente, uno de apoyo y formación, un área infantil, una de música e imagen, una de lectura de prensa y revistas y una más de información y fondo general. Las obras comenzaron otoño del año pasado. Según Gilart, queda pendiente la instalación del mobiliario, la inspección de las instalaciones contra incendios y el certificado del correcto funcionamiento del ascensor. La biblioteca de Sant Bartomeu ha expedido 4.962 carnets de usuario, de los que 1.785 son de niños y jóvenes. Algunos de estos usuarios son de otras localidades aunque el uso de la biblioteca y las actividades que organiza, como la Festa del Llibre Gegant, son frecuentes y que justifican la reforma que se está llevando a cabo, que implica triplicar su espacio. La biblioteca cuenta con unos 24.000 libros y documentos. En la actualidad, se encuentra en la antigua guardería como sede provisional.