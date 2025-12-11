Serie coreana en el Facebook de Juneda: “No nos explicamos cómo ha podido suceder”

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

A finales de octubre el ayuntamiento de Juneda deseó a los vecinos y vecinas de la población una feliz castanyada a través de su página de Facebook. Fue la última información que publicó, ya que, desde el 20 de noviembre, el perfil del consistorio en esta red social solo muestra una serie televisiva coreana.

De hecho, ya llevan emitidos casi 200 episodios con peleas de artes marciales, romances edulcorados y muchachas con poderes impartiendo justicia a patada limpia y disparando rayos a sus enemigos con sus ojos enormes.

Según el alcald, Antoni Villas, el dominio municipal en la plataforma estadounidense se usurpó desde los Estados Unidos entre finales de octubre y mediados de noviembre. Los informáticos del ayuntamiento están intentando recuperarlo demostrando que se trata de una página oficial de una institución municipal, “pero está llevando su tiempo porque no es una tramitación fácil”, dijo el primer edil. Villas remarcó que la intención es recuperar el perfil municipal de Facebook.

No se explica cómo ni quién se ha podido apropiar de él para emitir una serie coreana y qué tipo de público puede “engancharse” a verla. “Estamos comprobando qué ha podido pasar en ese impás de tiempo y no nos explicamos cómo ha podido suceder”, indicó.

Aparte, sospechosamente la cuenta robada de Facebook del ayuntamiento tiene, hoy, 316.000 seguidores, presuntamente la gran mayoría falsos. Juneda tiene unos 3.500 habitantes.

Tanto el primer edil como algunos vecinos mostraron su estupefacción al encontrarse una serie coreana en la red social. “No sé si ha pasado antes, si le ha sucedido a otro ayuntamiento, pero nosotros estamos alucinados”, puntualizó. Temen que tengan que volver a pagar por recuperar el dominio, pero “si eso pasa estudiaremos qué medidas tomaremos porque estamos dispuestos a pagar”. La usurpación de un dominio en redes sociales puede ser considerado delictivo. La Diputación ratificó un ciberataque y la Paeria investigó otro dirigido a sus páginas webs en marzo en una oleada de ataques informáticos a instituciones de toda España reivindicados por hackers prorrusos.