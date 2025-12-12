Más de un centenar de tractores en la protesta en Tàrrega para reclamar el replanteamiento de las ZEPA

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de un centenar de tractores participan este viernes por la mañana en una movilización por el centro de Tàrrega en la que el campesinado reclama un replanteamiento de las zonas de especial protección de aves (ZEPA). Sindicatos y agricultores piden poder regar en las ZEPA o bien recibir compensaciones justas. También denuncian que las zepas favorecen la sobrepoblación de fauna cinegética.

La protesta coincide con una nueva reunión con representantes de los departamentos de Territori y Agricultora que tiene lugar a partir de las 10.30 horas en la capital del Urgell.

Los agricultores se han concentrado en el camping de Tàrrega procedentes de varios puntos de Lleida y pocos minutos antes de las 10 de la mañana han iniciado una tractorada que finalizará delante de la sede de Agricultura. Ahora bloquean completamente la avenida Ondara, donde están concentrados, y los manifestantes, que han lanzado cartuchos de caza delante de la puerta de Agricultura, afirman que la tractorada se mantendrá hasta que obtengan soluciones.

Cabe recordar que representantes de Unió de Pagesos, Asaja, Revolta Pagesa, Pagesos o Conills, el Manifest del Gran Urgell y la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues se reunieron el pasado 1 de diciembre en Lleida con representantes de Agricultura y Territorio. El sector, que se movilizó con más de un centenar de tractores, exigió negociar la prohibición del regadío en las fincas en zonas ZEPA y el resto de restricciones establecidas hace 20 años, mientras que el Govern admitió la necesidad de más medidas compensatorias y de protocolos más permisivos con la actividad agraria.

Aunque las organizaciones esperaban salir del encuentro con compromisos firmados, el Govern los emplazó a una nueva reunión para este viernes 12 de diciembre.

Seguiremos informando