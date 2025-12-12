Balaguer pide “un esfuerzo” a Niubó para no reducir la I3

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer insiste en reclamar al departamento de Educación que reconsidere su intención de cerrar una línea de I3 en la escuela Gaspar de Portolà el próximo curso. La alcaldesa, Lorena González, hizo esta petición a la consellera de Educación, Esther Niubó, durante la visita institucional que la responsable del Govern realizó este miércoles a la capital de la Noguera.

González expresó su preocupación por la voluntad del departamento de suprimir uno de los grupos de educación infantil, decisión vinculada a la evolución demográfica del municipio. La alcaldesa instó a la consellera a “hacer un esfuerzo” para mantener la oferta actual y recordó que las previsiones del padrón para el siguiente año apuntan a un repunte del número de niños y niñas en edad escolar. “Desde la Paeria haremos todo lo posible para convencer al departamento de que no cierre el grupo”, afirmó González, quien defendió que mantener la línea “es fundamental para la cohesión educativa del municipio”.

La consellera, por su parte, defendió los criterios de planificación del sistema educativo y recordó que en los últimos años se ha trabajado para mantener ratios de menos de veinte alumnos por aula en I3. Sin embargo, advirtió que “el país no puede sostener grupos con menos de 15 alumnos si se quiere garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema”. Niubó insistió en la necesidad de planificar “con una visión a medio plazo” y subrayó que, si la población escolar aumenta, “el departamento responderá”.

Durante su visita, la consellera también formalizó el convenio para la ampliación de la escuela Mont-roig, donde hace más de quince años que alumnado estudia en barracones. El Executiu aprobó la pasada semana actualizar el presupuesto del proyecto de 2,2 a 3,4 millones de euros. Pese a que todavía no hay un calendario definido, tanto la consellera como la alcaldesa coincidieron en que se trata de una obra prioritaria y confían en que pueda ejecutarse en los próximos años.