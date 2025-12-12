Controles policiales de alcohol y drogas al volante a partir de hoy

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit coordina con los Mossos d'Esquadra y las Policías Locales a partir de hoy una campaña intensiva de controles para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas en las carreteras y municipios. El operativo se alargará hasta el próximo 21 de diciembre. Coincidiendo con los días previos a las fiestas navideñas y con las comidas y cenas de empresa, se desplegarán controles policiales en toda Catalunya y se harán de forma aleatoria y en cualquier momento del día. El objetivo es concienciar a la ciudadanía que conducir bebido o drogado puede provocar accidentes de tráfico graves y mortales.

En este sentido, Trànsit recuerda que el consumo de alcohol y drogas y la conducción son totalmente incompatibles y que, pese a que se circule con una tasa de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, el riesgo de accidente se puede incrementar. Asimismo, destaca que entre un 30% y un 40% de los conductores muertos cada año en Catalunya habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, según datos del Instituto de Medicina Legal de Catalunya.

En la misma campaña intensiva de controles policiales del año pasado, se impusieron 969 denuncias por positivo en alcoholemia, lo que supone un 5,8% del total de pruebas hechas. También se detectaron 513 positivos en drogas. Así, cada día se denunciaron una media de 211 positivos por alcoholemia o drogas en las carreteras catalanas.

Durante el año pasado, el Servei Català de Trànsit inició 3.040 expedientes sancionadores a conductores leridanos por consumo de alcohol o drogas. Esto supone un aumento del 12% respecto al año anterior, según las cifras facilitadas a este diario. Entretanto, el Estudio de alcohol y drogas aleatorias de 2024, elaborado por Trànsit y la Universitat de Barcelona, indica que el 6,16% de los conductores de Ponent circulan bajo el efecto de sustancias estupefacientes. En el caso del Pirineu i Aran, este porcentaje se situó en el 3,72%. El estudio, que se llevó a cabo en otoño del año pasado, indica que si en el conjunto de Catalunya es el consumo de THC (cannabis), en las comarcas del llano de Lleida son los opiáceos, con el 2,97%.