La Diputación de Lleida aprobará un presupuesto de 223,7 millones de euros para 2026, un 28% más que este año

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, con los vicepresidentes Sandra Castro, Agustí Jiménez y Rosa Pujol durante la presentación de los presupuestos de 2026.Roger Segura / ACN

El gobierno de la Diputación de Lleida ha presentado un presupuesto de 223,7 millones de euros para 2026, un 28% más que este año. El incremento se debe a 33 millones procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y a 25 millones que se incorporan por primera vez como anticipo a los ayuntamientos para el pago de los tributos.

El presidente del ente, Joan Talarn, ha explicado que la propuesta está previsto que se apruebe en el pleno de 18 de diciembre y que la voluntad es que también reciba el visto bueno de los grupos de la oposición. Las cuentas incorporan una nueva línea de ayudas directas de 2 millones de euros por catástrofes climáticas y un plan específico de 15 millones para la modernización de la red de agua, la sustitución de amianto y la mejora de equipamientos deportivos.