Generalitat y Conselh d’Aran cierran acuerdos de vivienda y financiación

La Generalitat y el Conselh Generau d’Aran han cerrado nuevos acuerdos en materia de derechos sociales, vivienda, cultura, deportes y financiación, en el marco de la segunda comisión bilateral de la legislatura celebrada ayer en Barcelona. A partir de 2026, el Ejecutivo aranés asumirá la gestión y resolución de las valoraciones de discapacidad y dependencia, una medida que permitirá resolver los expedientes en el propio territorio y reducir el tiempo de espera de los usuarios. Ahora es de 27 meses de media en Lleida.

Hasta ahora, el Conselh actuaba como una entidad subcontratada por la Generalitat y soportaba los costes sin financiación específica. Con el nuevo acuerdo, se incorpora una dotación anual de 65.507 euros y se garantiza una atención más próxima y adaptada a la realidad social de Aran. En el ámbito de la vivienda, se creará el Consorci Aranès de l’Habitatge, que actuará como operador único y trabajará en ampliar el parque de alquiler asequible. El Govern ha acordado además que el Conselh perciba el 50% de los ingresos del Fondo para el Fomento del Turismo generados en la Val, doblando así el porcentaje actual. En el terreno cultural y deportivo, se impulsará un nuevo centro cultural, se trasladará el archivo histórico de Arròs a Vielha y se avanzará en la creación del centro de tecnificación de nieve y montaña.