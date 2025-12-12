Torrefarrera construirá una escuela de música

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torrefarrera aprobó ayer en pleno una modificación de crédito que permitirá encargar el proyecto de la nueva escuela de música y artes escénicas. Con este fin se reformará uno de los edificios de las antiguas escuelas, en la calle Camí d'Alpicat, que supondrá una inversión de más de 500.000 euros.

La localidad tiene escuela de música desde hace 13 años y en la actualidad cursan sus estudios más de 130 alumnos de música, según explicó el alcalde, Jordi Latorre. Al no tener una sede, los alumnos se distribuyen entre algunas aulas del colegio y del instituto. Según el edil, “es una actividad que funciona muy bien y está garantizada su continuidad”. Contar con una sede fija permitirá a los alumnos dejar los instrumentos en las instalaciones, entre otras ventajas. Por otra parte, el pleno aprobó sustituir y mejorar el asfalto en 9.200 metros cuadrados en diferentes calles. Son la calle Alzinar, en un tramo de la calle Les Eres hasta la avenida de Lleida; la calle Corts Catalanes, en el cruce de la calle de la Mancomunitat de Catalunya y la calle Segrià; la calle Verge de Montserrat, entre Corts Catalanes y la calle Sant Sebastià; y la avenida de Lleida entre el número 128 y el cruce con la calle Les Eres, incluidos también los cruces de la calle Convent, calle Verge de Montserrat y calle Farreria, y de Rambla y la calle Sant Jordi.

El proyecto ejecutivo está redactado por los servicios técnicos y asciende a más de 238.000 euros dentro del presupuesto de este año. La ejecución se prevé iniciar a principios de 2026. Reponer el pavimento asfáltico comportará, además de una mejor imagen de las calles, una mayor seguridad para vehículos y peatones. Según Latorre, esta actuación completa la creación de 18 vados adaptados en la avenida de Lleida.