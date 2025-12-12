Tres iniciativas de pueblos leridanos se confinanciaran con el apoyo de la Associació Catalana de Municipis

Fotografía de familia entre representantes de los proyectos ganadores de los premios del proyecto 'Arrelament al Territori', impulsado por la ACM, con las autoridades que les han entregado los galardones.Albert L. Cobo / ACN

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha anunciado este viernes las cuatro iniciativas piloto premiadas en el marco del programa 'Arrelament al Territori', que recibirán un cofinanciamiento total de 56.000 euros. Tres de los proyectos seleccionados pertenecen a la demarcación de Lleida, con propuestas que abarcan desde la movilidad sostenible hasta la valorización del patrimonio y el aprovechamiento de recursos naturales. El cuarto proyecto premiado es el Moixeró Lab, un espacio de dinamización cultural impulsado desde Saldes (Berguedà).

Además de los cuatro proyectos galardonados, el Consell Comarcal de las Garrigues ha sido reconocido con un accésit por su proyecto EMPIC, una plataforma que acerca servicios de proximidad a las personas mayores de los pequeños municipios de la comarca. Según ha explicado Jaume Setó, vicepresidente del ente comarcal, esta iniciativa empezó hace unos siete años y actualmente ya cuenta con más de un millar de usuarios. El programa ofrece talleres de nuevas tecnologías, baile, manualidades, actividades para la memoria y servicios de fisioterapia y podología, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y evitar que las personas mayores tengan que abandonar sus pueblos por falta de servicios.

El vicepresidente primero del ACM y alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, ha destacado que el objetivo de los premios es combatir el despoblamiento y potenciar el equilibrio territorial mediante el reconocimiento de iniciativas que refuerzan el vínculo entre la ciudadanía y su entorno. "Hay iniciativas de mucha calidad y valor en todos los ámbitos en municipios pequeños", ha afirmado Oliveras durante el acto de entrega de los galardones.

Uno de los proyectos más destacados es el Centro Logístico de Biomasa Intermunicipal, una iniciativa conjunta de los ayuntamientos de Alins, Esterri de Cardós, Llavorsí y Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà. Este centro prevé rehabilitar una nave en desuso para centralizar la logística de suministro de astilla para las calderas municipales, promoviendo así la gestión sostenible de los bosques y la producción de energía renovable. El alcalde de la Vall de Cardós ha explicado que el proyecto dará servicio a una población de aproximadamente mil habitantes y ha subrayado que se trata de "una apuesta de país" para avanzar hacia la soberanía energética.

En la Vall de Boí, el proyecto premiado consiste en un estudio integral de movilidad para el bus eléctrico municipal. Este estudio definirá rutas estratégicas, horarios óptimos y paradas accesibles para las zonas sin transporte público, incluyendo la formación de personal especializado. La iniciativa contribuirá a reducir emisiones y a mejorar las comunicaciones entre pueblos en un entorno de montaña.

El tercer proyecto leridano premiado pertenece a Baix Pallars y se centra en la recuperación del patrimonio de Gerri de la Sal. Concretamente, se desarrollará un plan director y un plan de usos del Alfolí de la Sal, con el objetivo de convertir este espacio histórico en un referente cultural de relevancia comarcal y nacional.

Con respecto al proyecto del Moixeró Lab en Saldes (Berguedà), esta iniciativa pretende combinar la creación artística contemporánea con la recuperación de oficios tradicionales. El centro cultural y comunitario incluirá talleres, residencias y actividades participativas, además de un Obrador Compartido destinado a actividades educativas, culturales y agroalimentarias.

El acto de entrega de los premios se ha celebrado en Josa i Tuixén (Alt Urgell), municipio que fue galardonado en la edición de 2022 por un proyecto de espacio lúdico y deportivo. La alcaldesa ha explicado que, gracias a la aportación económica del ACM, ya han empezado a ejecutar el proyecto, adaptando actualmente el terreno para construir una zona de aguas y aromaterapia.