Acuerdan compensar con 7 millones al año las 14.000 hectáreas de zepa excluidas de regar del canal Segarra-Garrigues

La Generalitat destinará 7 millones de euros al año a compensaciones para las 14.000 hectáreas de zepas, las zonas de especial protección de aves excluidas del regadío del canal Segarra-Garrigues. Un órgano gestor liderado por la Generalitat y participado por ayuntamientos, organizadores agrarias y entidades ecologistas se constituirá en enero para la gestión de estos espacios protegidos y el reparto de fondos. Así se acordó ayer en una reunión en Tàrrega entre organizaciones agrarias y los departamentos de Agricultura y Territorio. Estas medidas se anunciaron tras una protesta con más de cien tractores.

Los convocantes de la protesta celebraron el acuerdo, después de que la tractorada en Lleida del día 1 concluyera sin compromisos de la Generalitat. Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia Catalana en Lleida, detalló que “las compensaciones serán de hasta 500 euros por hectárea e irán ligadas a servicios ecosistémicos”, como barbechos, esponas o márgenes, que se determinarán en una próxima reunión. Govern y representantes del sector agrario se han citado el día 22 en Lleida. El presidente de Asaja, Pere Roqué, destacó que “la administración ha entendido que, si continuaban las zepas desbocadas, la agricultura y la ganadería se iban a hacer puñetas”.

Por parte de la Generalitat, el director general de Regadíos, Xavier Gispert, dijo que “no se pueden adoptar medidas ambientales sin tener en cuenta a los agricultores”. Los siete millones anunciados ayer se sumarán a los 3 millones al año que la Generalitat destina a la gestión de zepas de acuerdo con la declaración de impacto ambiental del Segarra-Garrigues.

Los más de cien tractores en Tàrrega (200 según la organización) cortaron el tráfico en la avenida de Ondara hasta las 14.00. Se concentraron en el camping y desfilaron hasta la oficina de Agricultura, con pancartas con lemas como “La zepa és deixar de sembrar terres fèrtils, misèria i pobresa pel pagès” o “Zepa, zona erma pobles abandonats”. La protesta duró 5 horas sin incidentes. Los manifestantes tiraron cartuchos vacíos para denunciar el aumento de fauna cinegética en las zepa.

Más flexibilidad para plantas de compostaje y granjas

En la reunión de ayer también se acordó dar más facilidades para instalar plantas de compostaje, siempre y cuando los residuos sean agrícolas o ganaderos, así como granjas y cobertizos, según explicó Josep Maria Pijuan, miembro de Unió de Pagesos (UP). Carol Aixut, del mismo sindicato, valoró el encuentro como “un paso pequeño pero muy importante”. Por su parte, Rafel Piqué, de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, celebró la voluntad del Govern de modificar “marcos de plantación y otras medidas correctoras que no tenían sentido” y subrayó que “ahora parece que se lo han tomado más en serio y vamos por el buen camino”.

UP, Gremi de la Pagesia, Asaja, Pagesos o conills, Manifest del Gran Urgell y Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues convocaron ayer esta segunda tractorada en menos de quince días en la demarcación de Lleida para reclamar a los departamentos de Agricultura y Territori poder regar en las zonas zepa o compensaciones económicas justas.