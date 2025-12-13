El contrabando desde Andorra se pasa al lujo con los relojes de gama alta

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El contrabando se ha pasado al lujo: el trasiego de relojes de lujo, que se plantea como una vía de lavado de dinero de procedencia oscura, se ha situado como uno de los principales quebraderos de cabeza de los aduaneros de La Farga de Moles y de los efectivos de la Guardia Civil que ejercen en esa frontera las competencias de resguardo fiscal.

El contrabando desde Andorra ha subido de gama al esfumarse los abultados diferenciales de precio en productos como el tabaco, algunos licores y determinados artículos tecnológicos, cuyo paso de matute ha dejado de resultar atractivo.

Sin embargo, un producto está emergiendo como el principal quebradero de cabeza de los aduaneros: los relojes de lujo, los de marcas como Rolex, Cartier o Hublot, cuyos precios se mueven en una desorbitante horquilla de entre 6.000 y 150.000 euros y que llegan a alcanzar cotizaciones millonarias en el caso de los Patek Philippe.

¿A qué se debe esa fiebre por los relojes de lujo de los turistas catalanes y españoles, y de otras nacionalidades, que viajan a Andorra? Todo apunta a que se trata de un sistema de lavado de dinero b o de conversión en liquidez para fondos opacos que, a priori, ofrece menos riesgos, y costes mucho más reducidos, que otros tinglados del ámbito financiero: los relojes de lujo pueden pagarse al contado en el Principat, y eso, salvo que un aduanero lo impida, los convierte en una vía para mover fondos.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron que a lo largo del año pasado fueron interceptados en la aduana de La Farga de Moles, “por contrabando”, un total de 16 relojes de diferentes marcas de lujo, con un valor total de 315.800 euros,mientras que en los que va de año se han intervenido seis con un valor total de 162.600 euros. La cifra no incluye los rescatados por sus propietarios.

Baja el volumen, pero se dispara la cotización: 19.737 € la pieza en 2024 y 27.100 en 2025. El fraude asociado a ese trasiego es del 27%: un 21% por el IVA que conlleva el paso por la frontera y otro 6% como arancel; es decir, 5.328 euros de media por pieza el año pasado y 7.317 en lo que va de este.

El trasiego de relojes de lujo se sitúa así entre los objetivos principales del personal de la aduana y los efectivos de la Guardia Civil que ejercen labores de resguardo fiscal en la frontera de Lleida con Andorra, que desde enero, con la apertura de la verja de Gibraltar, va a ser el único paso aduanero terrestre de toda la península ibérica.

Así coincidieron en señalarlo varios de los representantes de la Agencia Tributaria y de las fuerzas de seguridad del Estado que hace unos días participaron en unas jornadas sobre tráfico fronterizo organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida.

Hay varias casuísticas por las que un reloj de lujo acaba intervenido en la aduana, y todas con un denominador común: el portador no demuestra que había comprado la pieza en España antes de viajar al Principat. También ocurre cuando el portador declara que va a trasladarlo de Andorra a otro país.

La intervención, que se produce por ser un objeto valorado en más de 5.000 euros, abre sendos plazos de 90 días y de seis meses para los portadores. El primero es el periodo para decidir si lo recupera, pagando las tasas e impuestos correspondientes, que lo encarecen un 27%, y también la sanción si no prueba que lo había comprado en España. El segundo es el plazo del que dispone quien asegura que iba a reexportarlo para, cubriendo los pagos, hacerlo.