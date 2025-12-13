Oleada de robos en Agramunt, con 5 en solo media hora en el mercado

Oleada de robos en Agramunt esta semana. La mayoría de ellos se registraron el miércoles en el mercado semanal y en un domicilio y el jueves también hubo otro robo con fuerza en una vivienda, según ha podido saber este periódico. Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local están investigando los casos y sospechan que habrían sido cometidos por diferentes grupos de delincuentes.

Los robos en el mercado se produjeron en un intervalo de media hora, entre las 12.00 y las 12.30 horas. Los ladrones sustrajeron al descuido dos carteras y tres móviles a vecinos cuando compraban en las paradas. El miércoles también se registró un robo en un piso de la avenida Catalunya mientras que el jueves por la tarde hubo un robo en una casa adosada de la calle Pompeu Fabra.

La alcaldesa, Sílvia Fernàndez, lamentó los incidentes y aseguró que el ayuntamiento trabaja junto con los cuerpos de seguridad para esclarecer los hechos. “Estamos revisando las imágenes de las cámaras instaladas en la vía pública para intentar identificar a los autores”, señaló. En el caso del mercado, las víctimas se dieron cuenta cuando iban a pagar o coger el móvil. A los Mossos d’Esquadra les constaban ayer tres denuncias. A estos hurtos se suman otros dos robos cometidos en apenas 24 horas, en un piso de la avenida Catalunya y en una casa situada en la calle Pompeu Fabra. En este último caso, que se produjo el jueves por la tardea, los delincuentes accedieron por el jardín, escalaron hasta la terraza de la primera planta, forzaron una ventana de la cocina y accedieron al interior. Se da la circunstancia de que en esta zona se produjeron varios robos hace un par de años. Cabe recordar que a mediados de octubre hubo otros dos robos: en la sede del Club Ciclista Agramunt, donde los ladrones prendieron fuego tras cometer el asalto; y en un restaurante situado en la carretera de Cervera.

La Policia Local y los Mossos d’Esquadra piden la colaboración ciudadana. Desde el consistorio se aconseja avisar a los cuerpos de seguridad ante cualquier movimiento sospechoso.

A mediados de noviembre, la junta de seguridad local de Agramunt acordó mantener la presencia policial conjunta de la Policia Local y de los Mossos d’Esquadra las 24 horas del día, así como reforzar la videovigilancia.