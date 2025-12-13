Tiurana tendrá un local social con vistas a Rialb

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tiurana aprobó en el pleno celebrado el miércoles de la pasada semana el proyecto para construir un local social. Se trata de un edificio multifuncional diáfano que tendrá vistas al pantano de Rialb, donde celebrar ferias, festivales y todo tipo de actos. “Nos evitará depender de la meteorología y suspender actos cuando llueva”, explicó el alcalde, Àngel Villarte.

El primer edil indicó que durante el año se suelen organizar en el pueblo hasta un centenar de actividades, como el Festival del Conte, “pero tenemos que estar siempre vigilando el tiempo, ya que si llueve, tenemos que trasladarlas o suspenderlas”. Detalló que el local social estará ubicado entre el antiguo y el nuevo ayuntamiento y que supondrá una inversión de más de 450.000 euros, de los que el 95% estarán sufragados a través del nuevo Plan Único de Obras y Servicios (PUOS) de la Generalitat.

El edificio también conectará con el Museu d’Oficis al Aire Lliure. Estará enlazado con él a través de uno de los pisos superiores, donde se ampliará el museo. Quedará integrado, ya que la zona que corresponde al techo del local social se ajardinará. También se habilitaría un mirador, explicó Villarte. El local social estará climatizado con placas solares que se han instalado en el techo de la pista de pádel, próximo al edificio, ya que el techo del local social será un jardin. Villarte explicó se tratará de un edificio que se abastecerá con energía limpia.

El local social quedó aparcado hace dos años, ya que se planteó en 2023 junto con la construcción del nuevo ayuntamiento. El consistorio optó por ejecutar las obras de la nueva casa consistorial ya que el aumento del precio de los materiales de la construcción a raíz de la guerra de Ucrania hizo inviable ejecutar las dos obras. Se trata de un edificio ecológico e integrado en el paisaje. Su construcción estuvo motivada porque el antiguo consistorio se había quedado pequeño y se requería de más espacio donde centralizar las tareas de la administración local. Cuenta también con una sala polivalente en la planta superior para actos culturales y lúdicos de la localidad con capacidad para unas 200 personas. Son más que la población de Tiurana, con menos de setenta vecinos censados. Las obras costaron unos 600.000 euros y en parte fueron financiados por el PUOSC.