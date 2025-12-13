‘Uhuru’, era libertat sus dues ròdes a lèu 6.000 mètres de nautada
Eth guida aranés Daniel Cristancho coronèc eth Kilimanjaro e lo baishèc damb era sua bicicleta
Eth guida de montanha e ciclista aranés Daniel Cristancho a portat era sua passion pes montanhes a un nau nivèu aguest an en pujar tath Kilimanjaro, eth tet d’Africa, damb era sua bicicleta ena esquia e baishar-lo dempús pedalejant amassa damb eth tanben guida Carlos Farrera. A 5.891,8 mètres de nautada en tuc Uhuru, era equipa culminèc ua trauèssa que neishec coma un sòni en 2020, quan Cristancho, dempús de coronar eth Montcorbison, volec portar eth sòn esperit aventurèr mès enlà d’Aran. Era expedicion, compausada per quate membres —Cristancho, Farrera, eth guida de MTB Dani Bosque e eth filmmaker Jaime Varela— , combinèc esfòrç fisic, logistica complèxa e un gran component uman. Damb mès de vint quilos de materiau audiovisuau ath dessús, eth grop pugèc pendent tres dies per diuèrsi ecosistèmes deth massís: des dera sabana africana enquias paisatges desertics e rocosi a on lèu non suberviu era vegetacion. “Vies d’un clima calid e ves que tot cambie enquia qu’er entorn ei lèu marcian”, rebrembe Cristancho. Era aventura se desvolopèc en hereuèr e s’alonguèc pendent dues setmanes: era prumèra centrada ena convivéncia damb comunitats locaus e era gravacion d’imatges, e era dusaua ena pujada tath tuc e era baishada, d’un totau de 26 quilomètres. Cada jornada d’ascension supausèc entre 800 e 1.000 mètres de desnivèu, e a despiet d’ua exaustiva preparacion, era equipa patic episòdis de mau de nautada. “Se non siguesse pes ans d’entrenament enes nòstes esquies, ac auríem passat fòrça mau”, admetec eth guida aranés.
Eth descens exigic contròl e concentracion extrèmes, en tot trauessar trams peiregosi e pendents de gran desnivèu laguens deth Parc Nacionau deth Kilimanjaro. Ara duresa fisica se i higec era complexitat logistica: mès d’ua vintea d’acompanhants, entre portaires, guides locaus e codinèrs qu’acompa-nhèren ath grop. Eth viatge dèc lòc ath documentau Uhuru, que pren eth sòn nòm deth tèrme soahili per “libertat”. Patrocinat pera mèrca de ròba Blue Banana, eth projècte encarne era filosofia d’inspirar a d’auti a explorar es limits pròpris e es der entorn naturau. Eth film siguec recentaments presentat en un hestau de cinèma en Brasil e s’a podut veir en plataformes coma Youtube.