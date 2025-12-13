Un taller para hacer un ‘caganer’ gigante une generaciones en Bellmunt

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La localidad de Bellmunt d’Urgell celebró ayer un taller intergeneracional dedicado a la elaboración de un caganer gigante, una iniciativa que llevó por título “A cuatro manos”. La propuesta buscaba reforzar los vínculos entre la infancia y la tercera edad del municipio mediante una actividad creativa, participativa y abierta a todo el vecindario.

Durante la sesión, los participantes colaboraron en las diferentes fases de diseño y construcción de la figura.

El caganer es una de las figuras singulares de la Navidad en Catalunya y se asocia popularmente con la fertilidad de la tierra, la prosperidad y la buena suerte para el año siguiente. El taller fue impulsado por la Escola Sant Bartomeu y el Ayuntamiento de Bellmunt d’Urgell, que apuestan por la educación en comunidad y por poner en valor el tejido associatiu local. También contó con el apoyo de la Associació de Gent Gran l’Espia d’Urgell, la Associació de Dones les Roselles y la asociación de familias de alumnos (AFA) Sant Bartomeu, entidades muy presentes en la dinamización social y cultural del pueblo.

La actividad forma parte de la programación de Navidad del municipio y sus promotores aspiran a que se consolide como una cita anual de referencia para todas las edades.