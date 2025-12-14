Arde de madrugada un coche en Montferrer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron la madrugada de ayer en la extinción de un incendio en un coche en Montferrer i Castellbò. Fueron alertados a las 3.57 horas y el vehículo quedó calcinado por completo. Acudió una dotación y no hubo más afectación. Por otra parte, los Bomberos sofocaron la madrugada de ayer un incendio en una caseta de plástico de 15 metros cuadrados en un jardín de Castellnou de Seana. Se declaró a las 0.19 horas en la avenida Pla d'Urgell. A las 10.07 horas ardió una estufa de gasoil en una empresa de Alcoletge, mientras que en Vilanova de la Barca a las 12.41 horas hubo un conato de incendio en una casa de la calle Major.