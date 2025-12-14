Ceden al ayuntamiento un observatorio astronómico

El espacio que un vecino ha cedido para crear el observatorio. - AYUNTAMIENTO DE SENTERADA

El ayuntamiento de Senterada trabaja en acondicionar y abrir al público un pequeño observatorio astronómico que permitirá divulgar la observación del firmamento nocturno entre vecinos y visitantes. Lo ha cedido un vecino del municipio, y dispone de una cúpula con telescopio y una sala anexa donde se instalarán un ordenador y una pantalla para reproducir las imágenes captadas por el telescopio.

El alcalde, Antoni Toló, explicó que se está redactando el proyecto técnico para habilitar este espacio y ponerlo en funcionamiento con actividades guiadas. “Estamos recibiendo asesoramiento del Centre d’Observació de l’Univers d’Àger para definir los pasos a seguir”, detalló el primer edil, que destacó el valor divulgativo y educativo de esta iniciativa.

Antes de la apertura, el consistorio deberá asegurarse financiación. Toló señaló que prevén solicitar ayudas a los departamentos de Cultura e Industria, así como a la Diputación, con el objetivo de cubrir los costes de adecuación del espacio y del material necesario.

El proyecto está estrechamente vinculado al proceso que ha iniciado el ayuntamiento para declarar el término municipal como zona E1, la categoría de máxima protección ante la contaminación lumínica. Actualmente, Senterada cuenta con la categoría E2, de protección alta, pero el consistorio busca dar un paso más para preservar la visibilidad del cielo nocturno.

La calificación E1 implica que todo el alumbrado exterior deberá adaptarse en un plazo máximo de cuatro años a las características exigidas, como el uso de luz ámbar de vapor de sodio o LED PC-Ámbar, orientada a reducir el flujo lumínico hacia el cielo. “Nos vendrá bien reducir la contaminación lumínica y proteger la noche estrellada de Senterada a la hora de poner en marcha el observatorio”, subrayó Toló.

El ayuntamiento ha iniciado consultas con los establecimientos afectados por la nueva categoría, entre ellos casas rurales, el camping municipal y algunas granjas, que deberán adaptar su iluminación exterior. Parte de esta inversión podría estar subvencionada, según indicó el alcalde, que considera que la mejora contribuirá no solo a la astronomía, sino también a reforzar el turismo sostenible y el respeto por el entorno natural del municipio.