Del fondo del mar a la orilla del río

Más de veinte personas participaron en la ruta por la Roca Foradada de La Pobla de Segur. - PARC GEOLÒGIC ORÍGENS

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Roca Foradada de La Pobla de Segur es de las pocas que carecen de origen mítico: ni abrió un agujero el diablo para volver al infierno ni la horadó un caballero con una lanza. En realidad se trata de una enorme esquirla de conglomerado desprendida de las montañas situadas al norte, las que hoy dan forma al Congost de Collegats, que se formaron hace más de 80 millones de años.

Esa zona, en la que hace unos meses el ayuntamiento de La Pobla inauguró una vía ferrada como atractivo turístico, fue recorrida ayer por 21 senderistas en una ruta organizada por el Geoparc Orígens y por el ayuntamiento de La Pobla de Segur. El itinerario, un paseo de 4,5 km de longitud y 225 metros de desnivel, incluye vartios de los principales puntos de interés geológico e histórico del municipio. Los primeros fueron explicados por Xavier Mir, coordinador científico del geoparque y los segundos por Josep Maria Tirbió, concejal de Cultura e historiador local.

“Uno de los puntos de mayor interés es un compacto de rocas mesozoicas, de hace 80 a 90 millones de años, con las capas verticales. Son rocas marinas, de fondo de mar, que durante la creación del Pirineo, cuando emergieron las montañas, se levantaron con esa orientación”, explica Mir.

La ruta incluye un paso por una zona de contacto entre esas rocas y un conglomerado de gravas de río litificadas, es decir, transformadas en roca sólida a base de procesos de compactación, cuya datación ronda los 50 millones de años. “Se formaron por los ríos que drenaban el agua de lluvia cuando se formó la zona axial (de eje) del Pirineo”, anota.

Para entonces, tras emerger la cordillera y de sus sierras, lo que hoy es el Pallars había dejado de ser un lecho marino. “Los ríos del norte drenaban el agua hacia el mar interior que ocupaba el llano de Lleida, Tarragona y la mayor parte del valle del Ebro”, indica el científico, que añade que “cuanto mayor era la pendiente, más fuerza iba cogiendo el caudal”. El levantamiento de las montañas y la aceleración del caudal fueron procesos paralelos.

La Roca Foradada ofrece vistas hacia Senterada al norte y del valle del Famisell al sur. Con esa orientacion y a su abrigo se fundaron en la edad media los núcleos de Esplugues de Segur y de Pui de Segur, antecedentes de La Pobla de Segur, cuya fundación en 1268, como Ribera de Segur, se deriva de una carta de población del vizconde Pere de Vilamur. Hay noticias de Esplugues a final del siglo X y de Pui a mediados del XI.

Los tres núcleos llegaron a ser habitados de manera simultánea, aunque con un constante flujo demográfico de pérdida en el norte y crecimiento en el sur vinculado a la evolución de la sociedad.

El fin de las razzias musulmanas al consolidarse las fronteras sureñas de los condados de Urgell y de Barcelona propició el desplazamiento de la población a zonas más abiertas. menos elevadas y con más agua del valle del Flamisell, cuya capital pasaría a llamarse La Pobla. El mercado de aceite, harina y vino, y las industrias de lana y de lino, fueron la base de su despegue comercial previo al ferrocarril.