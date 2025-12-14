Preixana, capital de los alimentos de proximidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Preixana es este fin de semana la capital de los productos alimentarios de proximidad con la 12 edición de la feria De Prop. Acoge unos 25 expositores del territorio y se complementa con un amplio programa de actividades, que este año pone el acento en la cultura con la asociación Paupaterres. En este sentido, ayer tuvo lugar un concierto de las corales infantiles Mestre Güell de Tàrrega y Nova Cervera de la capital de la Segarra, una actuación del cantautor Miquel del Roig y un taller de grafiti con Tope. También se presentó la máquina expendedora de productos a granel KiloZero y el nuevo Torró de Pedra Seca de la asociación Leader de Ponent.

La diputada socialista Judith Alcalà fue la encargada de inaugurar el certamen y saludó a todos los expositores acompañada del alcalde, Jaume Pané, la directora de la feria, Sandra Heras, y otros alcaldes de la comarca del Urgell. Todos ellos destacaron la importancia de promocionar los productos que se elaboran en el territorio que, además, son de gran calidad.

Hoy la feria se iniciará con la sexta Cursa y caminata entre cabanes, con 400 participantes, y se podrá visitar de 10.00 a 15.00 horas.