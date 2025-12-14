Reabre al público la iglesia de Sort tras las obras por desprendimientos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La iglesia parroquial de Sort volvió ayer a abrir sus puertas al público con una misa tras las obras de restauración realizadas durante las últimas semanas (en la foto). Los trabajos se iniciaron el 24 de noviembre, después de que el día 15 del mismo mes se produjera el desprendimiento de un pequeño tramo de la cornisa de la fachada principal, que afectó también a la cubierta del inmueble municipal contiguo y a la rampa de acceso al templo.