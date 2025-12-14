Reabrirán los accesos a Escàs y Caregue en febrero de 2026

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de recuperación de los accesos a los núcleos de Escàs y Caregue, en el municipio de Rialp, avanzan después del desprendimiento que dañó gravemente las pistas. El ayuntamiento confía en reabrirlos en febrero, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Se está culminando la instalación de mallas dinámicas para asegurar la ladera afectada y posteriormente se restaurará el firme. El coste de los trabajos superará los 600.000 euros, financiados por Territorio y la Diputación.