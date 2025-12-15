Junts-Impulsem votará a favor del presupuesto de la Diputación de Lleida

Junts-Impulsem ha anunciado este lunes que apoyará el proyecto de presupuestos del equipo de gobierno de la Diputación, formado por ERC, PSC, UA y Pacte Local. La formación postconvergente, con 10 de los 25 diputados y en la oposición desde las elecciones del 2023, ha considerado que el proyecto recoge buena parte de sus aportaciones, como una partida para mejorar el servicio de asistencia técnica (SAT) a los ayuntamientos, o bien otra para ayudar a los municipios a hacer efectivas las inspecciones de salud en establecimientos de comida o bebida que desde la pandemia la Generalitat ya no hace por encargo de los consistorios.

El jefe de la oposición en la corporación, Jaume Ars, ha remarcado la importancia del diálogo y los pactos a la política municipal. Ha añadido que "el ente provincial leridano ha ejecutado un porcentaje muy bajo de las cuentas y no nos lo podíamos permitir", y "por responsabilidad nos implicamos en mejorar la eficiencia de su aplicación". "Hay que conseguir que se ejecute el 100% del presupuesto", ha añadido.

El portavoz de la coalición, Manel Solé, ha insistido en la necesidad en apoyar los ayuntamientos para dotarlos de secretarios e interventores, dado que su ausencia complica mucho la gestión municipal.