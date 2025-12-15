La lluvia de noche y madrugada registra acumulaciones de casi 150 mm a Falset, y hasta 30 en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La lluvia ha sido abundante en sectores del prelitoral y de Ponent, sobre todo en el Priorat, según informa el Servicio Meteorológico de Catalunya. De acuerdo con los datos, donde más agua se ha acumulado es en Falset, con casi 150 mm de precipitación acumulada hasta las 9.30 h. También destacan los registros de 95,1 mm en el Perelló (Baix Ebre); 83,4 en Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 en la Ametlla de Mar (Baix Ebre) y 67,1 en Tivissa (Ribera d'Ebre).

En el llano de Lleida también ha llovido durante toda la noche, a destacar los 30 litros por metro cuadrado acumulados que han caído a Vilanova de Segrià y a Les Borges Blanques, los 28 litros de Albesa y Vallfogona de Balaguer, los 25 de Alfarràs. En Lleida ciudad han caído unos 22 litros.

Con todo, ha llovido por toda Catalunya durante la noche y madrugada, salvo algunos tramos de la Costa Brava.