Miles de visitantes en la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal

Tàrrega cerró ayer la 26 edición de la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal con un balance muy positivo y una asistencia multitudinaria de público. Miles de visitantes llenaron el centro de la ciudad durante todo el fin de semana, consolidando el certamen como una de las citas más destacadas de la agenda navideña en Ponent. El buen tiempo también ayudó a lograr una gran afluencia de público, especialmente el sábado por la tarde.

Un total de 90 expositores participaron en el certamen, una cifra récord a la que se suman otros que quedaron en lista de espera. También hubo unas 40 actividades paralelas durante los tres días, con las casi 500 plazas agotadas. El espacio GastroNadal con restauradores locales en la plaza Major también estuvo muy animado y contó con actuaciones musicales de Carlitos Miñarro, Inversen Band o Her Majesty, entre otros. Los visitantes destacaron que el certamen de Tàrrega es un buen sitio para encontrar regalos artesanos y originales.

La alcadesa, Alba Pijuan, afirmó que la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal se ha convertido en un gran atractivo turístico de la ciudad. Pijuan agradeció el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de la concejalía de Promoción Económica en la organización y de la brigada municipal en el montaje. Además, felicitó a Foment Tàrrega, asociación de comercios de la ciudad, “por su colaboración e implicación, ya que ayer abrieron sus comercios, y algunos, incluso, formaron parte de los diferentes expositores con casitas de madera”.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Núria Robert, destacó “la gran respuesta de los paradistas. Este año hemos aumentado con 30 expositores, pero ya recibimos solicitudes para el próximo año y nos planteamos aumentar el espacio. Todo el mundo ha quedado muy satisfecho y es un estímulo para potenciar el comercio de proximidad”.