Una novela sobre Andreu Nin gana el 2º premio literario Mestre Güell

La novela On està Andreu Nin?, del escritor Gregori Royo y dedicada al histórico dirigente del Partit Obrero de Unificación Marxista (POUM), es la ganadora de la segunda edición del premio literario de novela histórica dedicado al Mestre Güell y organizado por la Societat Ateneu de Tàrrega. El autor destacó “la transversalidad de la lengua de una novela escrita en Gandia pero pensada en Montalbán, ya que soy aragonés pero escribo en catalán”. Asimismo, puso en valor “la novela histórica como un instrumento para reflexionar sobre el pasado”. En cuanto al argumento de su novela, valoró que “la figura de Nin es fascinante, un ejemplo de como una revolución fue traicionada”.

La presidenta del Ateneu, Elisabet Talavera, dijo que en esta segunda edición se han presentado una veintena de originales y destacó el doble objetivo del premio: “promover la historia, porque una entidad centenaria como la nuestra no puede olvidar de donde venimos, y reivindicar la lengua catalana”. El acto contó también con dicursos de la alcaldesa, Alba Pijuan y el diputado Òscar Martínez. El ganador recibirá 2.000 euros y la publicación de la obra por la Editorial Base, que se presentará en diciembre del próximo año.