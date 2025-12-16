Cuatro detenidos por 14 robos de gasoil en tráilers en la AP2 y la N-II

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Efectivos de la Guardia Civil de Fraga y de Alcolea de Cinca, con el apoyo de la Policía Local de la capital del Baix Cinca, han detenido a cuatro personas e investigado a otras dos como presuntos autores de varios robos de gasoil pepetrados a partir de octubre de 2024.

La operación, bautizada como PECA119, ha permitido aclarar la comisión de al menos 14 delitos de robo con fuerza, otro de pertenencia a grupo criminal y uno más de falsedad documental cuya comisión ha generado unos perjuicios económicos de en torno a 12.000 euros.

Los robos de gasoil se producían en vehículos pesados y camiones estacionados en áreas de servicio y descanso de las carreteras AP-2 y N-II a su paso por Fraga, lo que llevó al Equipo Roca de la Guardia Civil a abrir una investigación que terminó con la identificación de los integrantes de un presunto grupo itinerante que operaba en varios países europeos. Utilizaban herramientas especializadas y, para dificultar su identificación, matrículas falsas.

La madrugada del 8 de diciembre, una patrulla sorprendió in fraganti a cuatro miembros del grupo mientras cometían un robo de gasoil en un área próxima a Fraga con dos bombas de alta potencia. Los agentes hallaron en los vehículos que utilizaban indicios que los vinculaban con robos anteriores. La jueza de guardia de Fraga encaeceló a los cuatro detenidos.