El Gobierno crea un título único de transporte público de 30 a 60 euros

El transporte público estatal tendrá por primera vez un título único que servirá para los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobuses estatales, pero no valdrá para la alta velocidad. Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que será la segunda quincena de enero y costará 60 euros al mes, que se rebajarán a 30 para los menores de 26 años. En paralelo, Sánchez anunció también que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante todo 2026.

Actualmente, los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano que dependen del Estado y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento (70% para jóvenes) en media distancia y el 50% para los Avant, así como un 50% en autobuses estatales (con origen o fin en dos comunidades distintas).

En Catalunya, este nuevo sistema “convivirá” con los sistemas integrados de las ATM, según el departamento de Territorio. La Generalitat está trabajando para que el nuevo abono sea “compatible” con el sistema catalán durante el segundo semestre del año, de forma que permita acceder a los trenes o buses con la T-Mobilitat o cualquier otro título válido. Cuando entre en vigor el título único, se podrá utilizar complementariamente al sistema tarifario integrado.

Sindicatos del sector consultados sobre el anuncio de Sánchez señalaron que “habrá que leer la letra pequeña del decreto” que se aprobará previsiblemente el martes 23. El portavoz de CCOO, Alberto Puivecino, señaló que “probablemente el billete único a 60 euros será beneficioso para quienes hagan trayectos largos, pero para los cortos podría penalizar”. El usuario, sin embargo, podrá escoger el que le sea más económico. El presidente español calculó el número de beneficiarios en dos millones de viajeros. En Catalunya, el bono recurrente gratuito quedó en desuso y solo fue sustituido en Barcelona por una tarifa reducida en cercanías de Barcelona por 20 euros al mes. En Lleida, la tarifa de la ATM tiene una bonificación de hasta el 70% por ejemplo entre Lleida y Cervera, señalaron fuentes sindicales. El Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia.