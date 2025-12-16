El puerta a puerta recoge 700 tn de basura orgánica en su primer año

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los vecinos de trece de los catorce municipios de la Llitera, todos menos Binéfar, han separado y recogido casi 700 toneladas de basura orgánica en el primer año de despliegue del sistema puerta a puerta, combinado con el de las islas de contenedores en los cinco pueblos de menos de 500 habitantes.

La aplicación del nuevo sistema está teniendo consecuencias en varios aspectos del servicio, según indican los datos facilitados por la Comarca de la Llitera.

Así, durante el primer año de funcionamiento del nuevo sistema, y a falta de contabilizar los datos de noviembre y diciembre, el volumen de la fracción resto (la que no se separa) se ha reducido en la comarca en 1.389 toneladas. Eso ha supuesto un ahorro de 53.747 € en su tratamiento y de 61.155 en el impuesto que grava su gestión. Si se descuenta el coste del manejo de la orgánica separada en los nueve primeros meses del año, que fue de 20.252 €, el ahorro generado por el puerta a puerta superará los 100.000 € en su primer año de despliegue. Al cierre de septiembre, se elevaba a 94.650.

Junto con la recogida separada de la basura orgánica en 13 de los 14 municipios de la Llitera, en el primer año de aplicación del puerta a puerta ha aumentado la retirada selectiva de envases, con 24.430 kilos más de enero a octubre, y también la de papel y cartón, con 5.655 kilos más en ese mismo periodo. El primero de esos residuos supera las 340 toneladas y el segundo se acerca a las 500.

El volumen recogido de basura orgánica arroja una media de 77,83 kilos anuales por habitante (1,49 semanales) que ha ido aumentando con el tiempo. Desde junio la media no baja de 6 kg/habitante al mes y ha alcanzó un pico de 10,2 en agosto por el incremento de población.

La separación de la orgánica gana peso en la capital

La separación de la basura orgánica, que a partir del segundo semestre será obligatoria en Binéfar con la implementación del nuevo sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, ha comenzado a ganar peso en la capital comarcal tras el alborotado rechazo a la implantación del puerta a puerta hace ahora un año. Según los datos facilitados por la Comarca de la Llitera, entre junio y noviembre se recogieron en esa localidad 77.129 kilos de basura orgánica, lo que da una media de 1,26 por habitante y mes. El volumen resulta seis veces inferior al del resto de los municipios, pero revela la existencia de amplios sectores del vecindario partidarios de dar un paso más en la separación de los residuos.