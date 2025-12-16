En marcha las obras de rehabilitación del muro del camino de la Bastida

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu aprobó ayer el proyecto para rehabilitar el muro del camino de acceso al núcleo de la Bastida. Las lluvias intensas sucedidas a finales del pasado mes de agosto provocaron que parte del muro cediera. Desde entonces, el acceso de los vehículos pesados está restringido por peligro de nuevos desprendimientos, que podrían dejar incomunicados a los vecinos. El proyecto, que ha redactado el consistorio, supone una inversión de 39.946 euros (con impuestos). La ejecución de las obras irá a cargo del consell comarcal del Alt Urgell, al que el ayuntamiento solicitó la ayuda para poder ejecutar la mejora con carácter de urgencia. La vía cuenta con un volumen importante de paso de vehículos.

No es la primera vez que el ayuntamiento tiene que actuar en esta vía de acceso por falta de estabilidad de los muros. El alcalde, Joan Barrera, explicó que después de la reparación se estudiará qué se puede hacer para que no vuelvan a repetirse este tipo de incidencias.