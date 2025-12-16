Mesa de Ruralidad para desplegar el estatuto de municipios rurales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Segrià ha impulsado la Mesa de Ruralidad como espacio de coordinación para aplicar la ley del estatuto de municipios rurales, aprobada en julio por el Parlament. La iniciativa busca afrontar retos y oportunidades del despliegue legislativo y del Pacto Rural Europeo en los 23 municipios rurales de la comarca. Constituida con 18 agentes, integra alcaldes, concejales y administraciones para cooperar y asegurar políticas adaptadas a las necesidades del Segrià.