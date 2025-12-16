Tàrrega registra una de las resoluciones de delitos más altas, de un 57,8%

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega cierra 2025 con un balance de seguridad marcado por la reducción de los delitos contra el patrimonio (robos) de casi un 7% y un índice de resolución de hechos delictivos de un 57,8%, uno de los más altos de las comarcas de Lleida y por encima de la media catalana (40%). Los datos se dieron a conocer ayer en la junta local de seguridad. La alcaldesa, Alba Pijuan, destacó un aumento de las detenciones, el índice es de un 68%, que atribuyó a un incremento de recursos humanos. Además, puso en valor el bajo índice de siniestralidad pese a la elevada movilidad con más de 60.000 vehículos, muchos de ellos debido a la C-14, y 20.000 peatones diarios. “No llegamos a un accidente por día, todos de carácter leve”, dijo.

En materia de okupaciones, la Policía Local ha frustrado 44 intentos durante el año y solo se han denunciado nueve casos, de los cuales siete se resolvieron inmediatamente gracias a la intervención de los Mossos d’Esquadra.

Tàrrega presenta una tasa de 41,7 hechos delictivos por cada 1.000 habitantes, muy inferior a la media catalana (62,38) y a la de la Región Policial de Ponent (50,81). El director de Interior en Lleida, Josep Ramon Ibarz, destacó “la magnífica colaboración y eficacia de los cuerpos de seguridad”.

El ayuntamiento prevé reforzar la plantilla de la Policía Local en 2026 con dos nuevos agentes para alcanzar los 21. Además, ampliará el número de cámaras de videovigilancia. Dos de las nuevas se instalarán próximamente en la zona deportiva. También está en preparación una ordenanza sobre civismo que incluye el uso de patinetes eléctricos y bicis. En la comisaría de los Mossos trabajan 100 agentes.