Una tormenta de lluvia y truenos muy infrecuente en Lleida en diciembre: la de ayer es la décima desde 1940

La tormenta de lluvia y truenos registrada este lunes es muy infrecuente en Lleida en un mes de diciembre. La de ayer fue la décima desde que hay registros, hace 85 años (1940), según Aemet. Solo ocho diciembres previos las habían tenido y en algunos hubo más de un día tormentoso.

Ayer incluyó truenos, relámpagos y fuertes lluvias desde la madrugada del domingo al lunes. Castellanou de Seana había acumulado a las 17.00 hasta 44,9 litros por metro cuadrado, en Vilanova del Segrià hubo 44, poco más de 42 La Granadella y 33 en Lleida ciudad.

Los Bomberos efectuaron por la tarde media docena de servicios por incidentes causados por la lluvia, principalmente acumulación de agua e inundaciones. Fueron requeridos en Bellcaire, Tàrrega, El Palau, Lleida y Fulleda. En varios casos usaron bombas para extraer agua de bajos inundados.