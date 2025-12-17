Andorra nombra a un nuevo magistrado del Constitucional sin vínculo en el Principado y con trayectoria en el Partido Popular

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El obispo de Urgell y copríncipe episcopal de Andorra, Josep-Lluís Serrano, ha nombrado recientemente a Víctor Torre de Silva y López de Letona como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) del Principado. Una decisión que ha levantado polémica en el país por el hecho de que no tiene ningún vínculo y porque su trayectoria está vinculada al Partido Popular. De hecho, fue subsecretario del Ministerio de Defensa de 2000 a 2004, etapa en la que Federico Trillo era ministro. Además, ya había trabajado con él desde 1996, cuando Trillo presidía el Congreso de los Diputados y él era director de gabinete. Según ha adelantado 'Vilaweb', se ha buscado un perfil conservador en un momento en el que, previsiblemente, el TC se tendrá que pronunciar sobre el 'caso BPA' o la operación Catalunya.

Licenciado en Derecho en 1989 por la Universidad Complutense de Madrid, Torre de Silva y López de Letona es letrado del Consejo de Estado desde 1991 y profesor universitario. Anteriormente, de 2014 a 2018, fue presidente del Observatorio de la Vida Militar. En 2004 fue condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Según su currículum, tiene un nivel excelente de inglés y superior de francés, sin que conste que tiene conocimientos de catalán.

De entre las voces críticas a su nombramiento están la de la consejera general y presidenta suplente del grupo parlamentario socialdemócrata, Susanna Vela, quien lo valora como "poco alentador", en declaraciones al 'Diari de Andorra'. Además, resalta, cuando "hay temas sobre la mesa como el del aborto, hacen falta perfiles más abiertos". Por su parte, la presidenta del grupo de Andorra Endavant, Carine Montané, reconoce que le sorprende la decisión: "Es una persona muy próxima al Partido Popular y vinculada a muchas figuras que declararon por la operación Catalunya, que tuvo el impacto que sabemos en el Coprincipado", ha manifestado.

El magistrado sustituye en el cargo al abogado y jurista Josep Delfí Guàrdia, quien acabó su mandato el 24 de noviembre pasado. Nacido en Balaguer en 1945, fue consejero de Justicia entre los años 2001 y 2002 y presidió la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya entre los años 1992 y 2000 y entre 2008 y 2016. Ahora, Torre de Silva y López de Letona formará equipo con Jean-Yves Caullet, en un tribunal presidido por Joan Manel Abril y con Pere Pastor como vicepresidente.