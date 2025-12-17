Ara Pacte Local llevará al Parlament la crisis de secretarios municipales de Ponent

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Ara Pacte Local defenderá en el Parlament de Catalunya la problemática derivada de la falta de secretarios y las dificultades burocráticas generadas por la gestión de interventores en varios ayuntamientos de las comarcas de Ponent. En una acción coordinada, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, comparecerán conjuntamente entre finales de enero y febrero de 2026 ante la Comisión de Asuntos Institucionales, con el objetivo de poner en evidencia la magnitud de una cuestión que está afectando gravemente a la gestión diaria de muchos consistorios locales.

Los representantes municipales han explicado que esta intervención responde a una necesidad urgente de reclamar medidas para evitar la parálisis administrativa generada por la falta de personal habilitado y por las dificultades administrativas que comporta. Según Solsona, la situación en Mollerussa requiere incluso la intervención del Govern para desbloquear expedientes y garantizar la continuidad de la gestión. 'Este es un problema muy grave para el funcionamiento normal de los ayuntamientos que quedan, literalmente, paralizados', ha subrayado al alcalde.

En este sentido, Rosa Pujol también ha remarcado que hay que modificar LRSAL para revertir y volver a situar los ayuntamientos al punto donde se encontraban. Así, ha hecho referencia a la situación de Aitona y las dificultades para estabilizar a los funcionarios para que no se marchen o también para licitar obras que al final acaban adjudicadas a empresas de construcción de fuera de la zona teniendo que renunciar a profesionales del mismo municipio.

Ara Pacte Local tiene previsto volver a presentar listas a las municipales de 2027 como una propuesta independiente que elude los grandes partidos. Marc Solsona ha recordado que a su momento ya dijeron que no eran un “invento efímero” sino un instrumento para dar salida a las diferentes candidaturas del mundo local que no quieren formar parte de estructuras de partidos más establecidos y apuestan por fijar como primer objetivo su municipio.

Finalmente, Rosa Pujol ha hecho un llamamiento a la negociación política en la aprobación de presupuestos al Govern y también al gobierno español. Ha puesto como modelo el caso de la Diputación de Lleida, gobernada por ERC, PSC y Ara Pacte Local, que han presentado unas cuentas que también han recibido el apoyo de Junts Impulsem. “Tenemos que decir basta, si desde la Diputación de Lleida lo sabemos hacer, quiere decir que se puede hacer en todas partes”, ha sentenciado.