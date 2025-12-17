De jardín privado a calle: Alguaire abre por orden judicial una calle prevista en 1972

El ayuntamiento de Alguaire ha empezado esta semana los trabajos para abrir el vial que comunica la avenida Ramon Espinet con la calle Molí en ejecución de la sentencia que le condenó a hacer una obra que llevaba como mínimo desde 1972 pendiente y cuya inejecución provocó un conflicto entre vecinos, como avanzó SEGRE en noviembre del año pasado. El dueño de una de las casas por donde debía pasar el vial se hizo en este espacio un jardín de 202 metros cuadrados con árboles, césped y elementos deportivos.

La sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida ha obligado al consistorio a “adoptar las medidas necesarias para la efectiva apertura y ejecución del vial que lleva 40 años proyectado”, lo que incluye la “expropiación” y “posterior urbanización” del “patio-calle”. “Existe una problemática entre dos fincas y el uso de un espacio proyectado como vial, que deriva directamente de una mala gestión municipal”, señala el informe del perito judicial en la sentencia.

El caso se remonta a 1972, cuando el ayuntamiento obligó a un propietario a incluir “una franja libre de doce metros de ancho para configurar dicha calle o vial” en la segregación de una finca. Sin embargo, la calle no llegó a ser urbanizada, por mucho que el ayuntamiento llegara a otorgar a los vecinos de uno de sus extremos sendas licencias de obras para viviendas con “aperturas de acceso, voladizos y ventanas sobre dicha calle en proyecto”, en la que incluso hay aceras pero no puertas principales.

La “inactividad” del ayuntamiento generó este conflicto vecinal y uno de los afectados llevó el caso a los tribunales. Representado por el abogado Enric Rubio, el juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón determinando que se trata de un terreno urbano no consolidado de uso no residencial y obliga al consistorio a hacer la calle.

El alcalde de Añgiaore, Joan Guillaumet, explicó que el vial abierto quedará como parte de un eje mayor entre las dos calles (Ramon Espinet y Molí). El primer edil señaló que los antiguos propietarios del terreno, a los que el juzgado denegó la razón, han colaborado previamente en la limpieza del solar para permitir los trabajos que se están llevando a cabo.